Crystal Palace : Pierre Sage esquive une question sur son avenir
Interrogé sur son avenir à Crystal Palace après la lourde défaite face à Brighton (5-0), Pierre Sage n’a pas écarté la possibilité d’un départ. « Ce n’est pas ma décision. Je ne sais pas. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même », a répondu le technicien français, alors que sa position est fragilisée après cette humiliation dans le derby et la colère des supporters.
L’ancien entraîneur du RC Lens a également tenu à présenter ses excuses aux fans des Eagles. « Je veux juste m’excuser auprès des fans parce que ce n’est pas normal de montrer ce visage. Nous n’étions pas au niveau que nous devrions avoir », a-t-il reconnu. Sous contrat jusqu’en 2029, Sage se retrouve sous pression après ce revers historique, qui relance les interrogations sur son avenir sur le banc londonien.
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