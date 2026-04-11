La peur de tout perdre refait surface à Arsenal

Et si la peur regagnait à nouveau Arsenal ? Le leader du championnat d’Angleterre a affiché un visage méconnaissable lors de la réception de Bournemouth (défaite 2-1). Malmené dans le jeu, il s’est logiquement incliné à domicile dans la stupéfaction générale et dans un Emirates Stadium toujours morose quand il s’agit de soutenir son équipe dans les moments plus difficiles. Le club anglais a pourtant besoin de son public. Il se retrouve à un carrefour de sa saison entre une possible qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions (bien partie après son succès 1-0 sur la pelouse du Sporting CP à l’aller) et surtout un premier titre de Premier League qui s’offre enfin à eux en 22 ans.

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Mikel Arteta n’a pas vraiment compris l’indigne prestation de ses joueurs. «C’est un véritable coup dur, et maintenant il s’agit de savoir comment nous allons réagir. Nous devons être très forts et déterminés», entame le technicien sur TNT Sports. C’est extrêmement décevant, insiste-t-il. C’est un véritable coup dur. L’important, c’est notre réaction. Chapeau à eux (à Bournemouth) pour ce qu’ils ont accompli. Ce n’est pas pour rien s’ils n’ont pas perdu depuis 11 matchs. Ils ont bien fait beaucoup de choses.» Le technicien regrette l’attitude de son équipe mais estime avoir maîtrisé son sujet. Ça n’a pourtant pas sauté aux yeux.

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Arteta : «on a fait beaucoup de choses étranges»

«En première mi-temps, nous avions l’avantage en termes d’anticipation et de récupération du ballon, mais nous étions loin d’être efficaces. Leur première occasion d’attaquer la surface a été une déviation. C’est une très mauvaise action défensive qui nous a coûté un but. C’est quelque chose que nous devons gérer sur le plan émotionnel. Nous avons essayé de nous ressaisir et de les mettre sous pression, nous avons marqué sur penalty et on s’attendait à un match différent», poursuit Arteta reconnaissant tout de même que son équipe «a fait beaucoup de choses étranges aujourd’hui. Nous étions très loin du niveau que nous attendions».

La défaite du jour change la donne. Arsenal conserve certes 9 points d’avance en tête et est finalement maître de son destin. Sauf que Manchester City, son dauphin possède deux matchs en moins, et accueille les Gunners dans une semaine à l’Emirates Stadium. En cas de succès à Chelsea demain, ce qui n’est pas assuré, les Skyblues auraient une formidable occasion de revenir sur les talons du leader. «Ça fait très mal aux joueurs, et c’est normal. Il faut l’accepter, il n’y a plus de marge. Soit tu te bats, soit tu es éliminé. C’est ce qu’il va décider maintenant.» Et de conclure. «C’est une semaine importante, il y a beaucoup d’enjeux. Nous sommes toujours bien placés dans les deux compétitions, mais nous devons faire mieux.» Sauf que le money time n’a jamais été le point fort d’Arsenal…