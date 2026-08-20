Frenkie De Jong pourrait quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato !

En 2019, le FC Barcelone se réjouissait d’avoir doublé le Paris Saint-Germain dans le dossier Frenkie De Jong. À l’époque, les Blaugranas n’avaient pas hésité à mettre 86 M€ (bonus inclus) sur la table pour s’offrir l’un des jeunes milieux de terrain les plus convoités de la scène européenne. Sept ans plus tard, malgré quelques bonnes prestations, l’international hollandais (70 sélections, 2 buts) âgé de 29 ans n’a jamais confirmé tous les espoirs placés en lui. Depuis son arrivée en Catalogne, FDJ a en effet surtout brillé par ses passages à l’infirmerie. En sept ans, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam compte pas moins de 437 jours d’indisponibilité.

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Ça se tend à nouveau avec le Barça

Un total qui va grimper en flèche. À la mi-juillet, la presse catalane lâchait une bombe : De Jong se serait gravement blessé au genou durant la Coupe du Monde… à cause du staff médical des Oranje. Une version que le principal intéressé a confirmée. « Pendant la Coupe du Monde, je me suis blessé au genou. Après les premières évaluations, les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une petite blessure et qu’elle n’empirerait pas si je continuais à jouer. Le seul défi était de jouer avec un peu de douleur, mais tout au long de ma carrière, j’ai fait cela chaque fois que je pouvais contribuer à l’équipe, que ce soit pour mon club ou mon pays. Pendant mes vacances, je suis rentré à Barcelone pour des examens supplémentaires. Ceux-ci ont montré que la blessure était plus grave que ce qui avait été initialement déterminé. Heureusement, à ce stade, aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire, et je suis maintenant entièrement concentré sur ma récupération et sur un retour sur le terrain le plus rapidement possible. »

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Un nouveau coup dur qui devrait éloigner De Jong des terrains durant quatre mois. Heureusement pour lui, le Barça a depuis recruté le champion du monde Rodri. Cependant, de nouvelles tensions existeraient entre FDJ et son club. Des frictions liées au choix du joueur de ne pas se faire opérer et d’opter pour un traitement conservateur. Une rumeur que le Batave a démentie. Depuis, son coach Hansi Flick a choisi de ne pas lui confier le brassard de capitaine malgré les départs de Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo. « Raphinha sera notre capitaine. Je sais que Frenkie de Jong était le numéro 3 l’an dernier, et les places se sont libérées après les départs de Marc-André ter Stegen et de Ronald Araujo. Mais Frenkie n’est pas disponible et j’ai décidé des capitaines en attendant les votes car l’équipe n’est pas encore au complet. Il y aura peut-être encore des arrivées et des départs, donc on va attendre pour voter. Pour le moment, Raphinha sera le capitaine, puis Eric Garcia et Pedri ».

De Jong, comme Araujo ?

Un événement pas anodin selon Sport. Le journal catalan explique que ça chauffe à nouveau pour Frenkie De Jong. Le Hollandais a été accueilli très froidement par le public du Camp Nou lors de la présentation de l’effectif à l’occasion du Trophée Gamper. Un accueil glacial qui a fortement contrasté avec l’ovation reçue par Rodri, son principal concurrent. Et en tribunes, le numéro 21 du Barça avait la tête des mauvais jours. « Il n’est pas étonnant que le footballeur ait affiché un air contrarié pendant le match, alors qu’il était assis dans les tribunes aux côtés des joueurs écartés. Curieusement, De Jong s’est assis tout au bout de la rangée, à côté des jeunes du centre de formation, et vêtu de ses vêtements de ville. Une situation qui ne s’est produite qu’avec João Cancelo, qui ne pouvait pas porter la tenue du Barça puisqu’il n’était pas encore officiellement joueur du FC Barcelone. Son visage en disait long », écrit le quotidien. Et ce n’est pas tout.

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À l’heure où Deco a confirmé qu’il y aurait encore du mouvement d’ici la fin du mercato, une nouvelle preuve de la tension régnant entre les deux parties pourrait influer sur l’avenir de De Jong. Sport assure en effet que plusieurs clubs étrangers ont un œil sur la situation et pourraient bouger d’ici le 1er septembre. Frenkie De Jong est certes blessé, mais il reste un bon joueur d’expérience pour plusieurs formations. Un départ ne serait d’ailleurs pas une utopie puisque le média espagnol ajoute que le milieu batave pourrait connaître le même sort que son capitaine, Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen a été prêté un an à Liverpool pour se relancer. Une option qui pourrait convenir au Barça avec De Jong, d’autant que cela libèrerait une bonne partie de la masse salariale de l’effectif (le Hollandais touche environ 20 M€/an avec un contrat jusqu’en 2029).