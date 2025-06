La guerre fait déjà rage pour l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs 2029 !

Annoncée avec scepticisme, voire hostilité, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes fait actuellement vibrer les États-Unis, malgré les nombreuses critiques qui ont accompagné sa naissance. Trop longue, trop artificielle, mal calée dans un calendrier déjà saturé : la réforme portée par la FIFA était perçue par beaucoup comme une fuite en avant, une compétition de plus dans un football déjà hypertrophié. Pourtant, depuis le coup d’envoi, les rencontres de la phase de groupes ont attiré du monde dans les stades, généré une vraie ferveur populaire et suscité un intérêt médiatique inattendu. Ce test grandeur nature est en train de se transformer en opportunité stratégique pour les États-Unis, qui capitalisent sur leur savoir-faire logistique et la puissance de leur marché pour réaffirmer leur place dans le jeu diplomatique du football mondial.

La suite après cette publicité

Alors que cette compétition des clubs bat son plein, c’est en coulisses que l’agitation est la plus palpable : la Coupe du Monde des Clubs 2029, encore sans hôte officiel, est dans toutes les discussions. Les grands acteurs du ballon rond affûtent déjà leurs arguments pour s’imposer dans la course à l’organisation. Car si la FIFA reste silencieuse, la pression monte, notamment autour de trois prétendants de poids : le Brésil, porté par une dynamique sportive retrouvée grâce au quatuor Flamengo - Fluminense - Botafogo - Palmeiras, mais aussi, et surtout, le tandem ibérique formé par l’Espagne et le Portugal, déjà choisis comme hôtes de la Coupe du Monde 2030, aux côtés du Maroc. Cette proximité temporelle soulève des questions, mais n’a pas refroidi l’ambition de la péninsule. Pour beaucoup, un doublé 2029-2030 serait un signal fort de la part de la FIFA en faveur d’une stabilité européenne et d’une rentabilité assurée.

La suite après cette publicité

L’Espagne et le Portugal en bonne posture

Parmi les dossiers déjà bien avancés, celui du binôme Portugal-Espagne intrigue autant qu’il divise. Déjà coorganisateurs de la Coupe du Monde 2030 avec le Maroc, les deux pays ibériques ambitionnent de doubler la mise en accueillant aussi l’édition 2029, selon TNT Sports Brasil. Officiellement, rien n’est acté, mais les signaux sont nombreux : échanges diplomatiques, renforcement des partenariats avec les instances sportives, et lobbying actif auprès des membres influents de la FIFA. Leur force ? Des infrastructures de haut niveau déjà planifiées pour 2030, un savoir-faire reconnu en matière d’organisation, et une proximité logistique qui faciliterait l’enchaînement des deux éditions. Mais cette ambition soulève aussi des interrogations. Peut-on décemment offrir deux grandes compétitions consécutives à une même région du monde ? Pour certains, ce serait faire de l’Europe un terrain de jeu exclusif. Pour d’autres, au contraire, c’est la promesse d’une continuité maîtrisée et d’un succès garanti. La FIFA, elle, devra trancher entre efficacité et équilibre géographique. Et dans ce contexte, les États-Unis, qui accueillent actuellement la Coupe du Monde des Clubs, pourraient jouer les arbitres — voire les candidats de dernière minute. Leur capacité à organiser de grands événements sportifs n’est plus à prouver, comme en témoigne déjà cette édition 2025 qui, si elle se termine aussi bien qu’elle a commencé, deviendra un argument de poids dans les coulisses de Zurich.

Un autre acteur, bien plus discret mais tout aussi ambitieux, commence à faire parler de lui : l’Indonésie. Loin des projecteurs occidentaux, ce géant asiatique avance méthodiquement ses pions dans la course à 2029. En sa faveur, plusieurs éléments structurants : un vivier de licenciés en constante augmentation, une population passionnée de football, et un soutien politique fort pour faire du sport un levier d’influence internationale. Surtout, la présence de bureaux régionaux de la FIFA à Jakarta depuis 2024 renforce les liens institutionnels et laisse entrevoir une proximité stratégique. L’Indonésie a déjà montré son sérieux en accueillant la Coupe du Monde U-17, et se positionne désormais comme le porte-étendard du football asiatique émergent. Dans un monde où la FIFA cherche à diversifier ses zones d’influence, Jakarta pourrait devenir la surprise de cette bataille pour 2029. Derrière l’image d’outsider, c’est peut-être un futur hôte crédible qui s’installe. Plus largement, cette compétition sert aujourd’hui de laboratoire : infrastructures, affluences, organisation, diffusion mondiale, expérience fans — tous les indicateurs sont scrutés par la FIFA, qui voit dans le succès américain une potentielle répétition générale. Certains parlent même d’un retour des États-Unis dans la course à 2029, malgré leur co-organisation de la Coupe du Monde masculine en 2026.

La suite après cette publicité

Autre dossier en réflexion : celui du duo Australie–Nouvelle-Zélande, porté par le succès populaire et organisationnel de la Coupe du Monde féminine 2023. Fortes de cette expérience, les deux nations océaniennes veulent désormais franchir un cap en accueillant une Coupe du Monde masculine. Le défi logistique serait immense, mais la volonté politique est là, avec l’ambition d’ancrer durablement le football dans une région en pleine croissance. Mais au-delà des stades et des pelouses, c’est une bataille politique et géo-sportive qui s’engage, où chaque déclaration, chaque performance organisationnelle et chaque photo de stade plein devient une pièce sur l’échiquier. La FIFA, désormais pleinement engagée dans sa stratégie de mondialisation du football, devra trancher entre continuité et redistribution des cartes. Faut-il renforcer la présence européenne à travers le duo Portugal-Espagne déjà impliqué en 2030 ? Faut-il récompenser le Brésil et l’Amérique du Sud, au cœur de l’identité historique du football ? Ou faut-il miser sur la puissance d’un marché nord-américain en pleine expansion, porté par une ferveur nouvelle ? Une chose est certaine : si la Coupe du Monde des Clubs devait faire ses preuves dans les semaines à venir, elle pourrait redéfinir totalement l’échiquier diplomatique de la Coupe du Monde des Clubs 2029.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.