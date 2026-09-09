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Ligue des Champions

LdC : le groupe du PSG face à Bratislava avec un petit nouveau

Par Matthieu Margueritte
1 min.
PSG @Maxppp
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Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain lance ce soir sa nouvelle campagne européenne à domicile. Les hommes de Luis Enrique sont opposés aux Slovaques du Slovan Bratislava entraînés par un certain Yaya Touré. Un match plus qu’abordable qui doit permettre aux Rouge et Bleu de renouer enfin avec la victoire après deux nuls et deux défaites en quatre matches depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

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Pour ce match, Luis Enrique va disposer d’un groupe au complet puisque 24 joueurs ont été convoqués. A noter que Lucas Digne (non convoqué face à Monaco) fait son retour dans le groupe et qu’un Titi est présent, à savoir le gardien de but marocain de 17 ans, Adam Mouak, qui évolue avec l’équipe des U19.

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