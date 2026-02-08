PSG : le Ballon d’Or Ousmane Dembélé a traumatisé l’OM !

Un Classique plus que dominé. Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouche sans miette (5-0) de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Parc des Princes, lors de la 21e journée de Ligue 1. Rapidement dominateurs, les Parisiens ont fait la différence grâce à un Ousmane Dembélé intenable, auteur d’un doublé avant la pause. Déjà buteur à la 12e minute, l’ailier parisien a récidivé à la 37e pour permettre au PSG de mener par deux unités à la pause, dans un match globalement maîtrisé par les hommes de Luis Enrique.

Dans une rencontre où Paris a imposé son rythme, Dembélé a incarné le principal poison pour la défense marseillaise. Très actif sur son côté droit, le Ballon d’Or parisien a constamment mis sous pression Leonardo Balerdi et Facundo Medina, tout en se montrant décisif dans les zones clés. Son deuxième but, inscrit après un enchaînement technique de grande classe dans la surface, a symbolisé la supériorité parisienne et marqué un tournant définitif dans cette première période. Même en seconde période, le natif d’Evreux a fait exploser le Parc des Princes, en sortant une magnifique déviation pour Khvicha Kvaratskhelia (68e).

Une prestation d’un Ballon d’Or

Ce doublé vient confirmer la montée en puissance progressive de l’international français depuis le début de l’année 2026, déjà buteur contre le Paris FC et le LOSC. Après une première partie de saison plus délicate, marquée par un retour de blessure géré avec prudence par le staff et des prestations parfois irrégulières, l’ancien joueur du FC Barcelone semble avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. «C’est un joueur différent, c’est pour ça qu’il a gagné le BO. Quand il joue, les choses sont différentes. C’est un vrai plaisir pour nous. Très content pour lui et l’équipe. Il faut continuer», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Plus tranchant dans ses prises de balle, plus juste dans ses choix et surtout plus décisif, il enchaîne désormais les performances de haut niveau, et ce Classique est la cerise sur le gâteau à quatre mois de la Coupe du Monde. En fin de rencontre, Ousmane Dembélé a terminé la rencontre avec 80% de passes réussies en cadrant deux de ses trois frappes.

«Sur la première partie de saison, j’ai eu beaucoup de pépins physiques et là, je me sens, je me sens beaucoup mieux et voilà, je prends, je prends beaucoup de rythme. Il y a les matchs qui s’enchaînent pour moi et je suis de mieux en mieux. Mon deuxième but ? Je ne sais pas si c’est le plus beau, parce qu’on m’a dit que Lille, c’était déjà un beau but. Après voilà, c’est l’instinct. Je vois que je mets beaucoup d’intensité sur les premiers ballons et j’élimine les deux adversaires et puis, j’ai plus qu’à tirer. C’est magnifique, c’est un match important. On avait à cœur de gagner ce match-là, on sait que Lens avait gagné hier, il fallait passer devant», a détaillé le principal intéressé en zone mixte. Face à l’OM, Oumsmane Dembélé a surtout rappelé à quel point il peut faire basculer un Classique à lui seul. Capable de faire la différence en transition comme face à un bloc placé, il a donné le ton d’une soirée idéale pour le PSG. En attendant les déclarations d’après-match, ce Classique restera comme celui où Ousmane Dembélé a, une nouvelle fois, fait parler son talent sur la plus grande scène nationale.