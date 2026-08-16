Bordeaux : le président Dominique Delport refuse d’abandonner et saisira le tribunal dès lundi

Malgré l’avis défavorable du CNOSF, qui recommande le maintien de l’exclusion des Girondins des championnats nationaux, Dominique Delport veut encore croire au maintien du club en National 1. Présent ce samedi au match amical face à Chauray, le futur président bordelais a confirmé que le projet de reprise porté par Park Bench allait utiliser toutes les voies de recours : « on va déposer un référé au tribunal administratif dès ce lundi et utiliser toutes les voies de recours. » Delport estime notamment que la situation a évolué depuis la décision de la commission d’appel du 15 juillet, avec l’arrivée de nouveaux investisseurs et un financement désormais présenté comme sécurisé selon L’Equipe.

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Pour défendre le dossier bordelais, Delport met en avant les garanties apportées par la nouvelle équipe : « les nouveaux investisseurs mettent, en gros, 20 millions d’euros sur la table, dix millions sur un compte séquestre, dix millions chez JP Morgan, pour garantir une visibilité sur plusieurs exercices. Enfin, c’est une équipe qui s’engage à respecter le plan de continuation 2025-2035, qui inclut notamment le paiement des 400 créditeurs. » Selon lui, ces éléments nouveaux doivent permettre aux Girondins, à leurs salariés, leurs joueurs et leurs supporters d’espérer encore éviter la liquidation judiciaire : « jusqu’au dernier moment, si on pense qu’avec un projet crédible, avec le financement assuré, on peut permettre aux Girondins et à ses supporters, aux joueurs, aux salariés, d’avoir un autre espoir que la liquidation judiciaire, aux créanciers d’être payés, à cette nouvelle dynamique de se lancer. »