La presse impressionnée par la liste de Deschamps, le Barça offre une recrue sur un plateau au PSG

Du très beau monde

« Une liste trois étoiles » placarde L’Équipe. Alors que les Bleus vont entamer la Coupe du Monde 2026 dans un petit plus d’un mois avec un choc contre le Sénégal, Didier Deschamps nous a dévoilé la liste des 26 joueurs qui feront le voyage vers l’Amérique du Nord hier sur le plateau de TF1. « La dream team » pour Le Parisien. Ainsi, sur les 26 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2022, ils ne sont que onze à faire le voyage pour cette Coupe du monde prévue au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On y retrouve Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Théo Hernández, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. À ces joueurs se sont ajoutés de nouveaux cadres qui se sont imposés en quatre ans.

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Changement de braquet pour le Barça

Le FC Barcelone semble passer au plan B pour son attaquant. Le club catalan voit le transfert de Julián Álvarez se compliquer face au PSG, qui est prêt à offrir plus de 100 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Argentin. L’Atlético semble se résigner à ne pas pouvoir garder Álvarez et préfère le vendre au PSG pour éviter de renforcer le Barça, ce qui rend le transfert vers la Catalogne très difficile. En conséquence, le Brésilien João Pedro de Chelsea est devenu la priorité numéro une pour le Barça. Son coût semble beaucoup plus abordable et l’opération est jugée plus viable pour les Blaugranas. Le Barça a déjà contacté l’entourage de João Pedro, et le joueur serait disposé à partir, surtout si Chelsea ne se qualifie pour aucune compétition européenne. Affaire à suivre.

Timber finalement apte pour la finale ?

À Arsenal, Jurriën Timber veut encore se battre pour être en forme à temps pour la finale de la Ligue des Champions contre le PSG à Budapest le 30 mai. Mikel Arteta confirme que Timber a beaucoup progressé ces derniers jours, se sent mieux et pourrait être disponible, même si son retour reste incertain après une blessure à l’aine. En revanche, Ben White est lui bien forfait pour le reste de la saison après une blessure aux ligaments du genou et devrait également manquer la Coupe du Monde. Arsenal se retrouve donc à court de défenseurs droits, avec Cristhian Mosquera comme dernière solution pour compenser les absences de White et potentiellement Timber.