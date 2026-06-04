L’AS Monaco ouvre la piste Loïs Openda

Qu’elle fut longue et dure cette dernière saison pour Loïs Openda. Recruté définitivement par la Juventus cet été après que son option d’achat en provenance du RB Leipzig ait été levée (42,5 M€), l’attaquant n’a pas trouvé le bon régime. 2 petits buts marqués seulement en 34 rencontres toutes compétitions confondues, 1 en Serie et 1 en Ligue des Champions, forcément c’est trop peu, alors même que Jonathan David, son principal concurrent, n’a pas brillé non plus (8 réalisations en 46 matchs).

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Résultat, le Belge a dû se contenter d’un rôle de remplaçant du Canadien la plupart du temps. La venue de Jérémie Boga cet hiver et le retour de blessure d’Arkadiusz Milik l’ont même fait reculer encore un peu plus dans la hiérarchie. C’est bien simple, sur les 11 dernières journées de Serie A, Openda n’est apparu qu’une seule fois pour seulement 4 petites minutes en fin de match face à Bologne. Rudi Garcia a fini d’achever sa saison cauchemardesque à l’annonce de sa liste pour le Mondial.

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Monaco n’a pas beaucoup de moyens

Malgré ses 33 sélections (3 buts), le joueur de 26 ans n’a pas été retenu pour cet été, doublé par Romelu Lukaku bien sûr mais aussi par Dodi Lukebakio, voire par Matías Fernández-Pardo. Openda va donc devoir digérer cet échec et penser à la suite pour se relancer. L’ancien Lensois ne restera pas à la Juve cette saison. Les tractations de ce mercato ont d’ores et déjà démarré et quelques équipes étrangères se montrent même intéressées par ses services.

D’après Sky Sport Italia, on retrouve l’Eintracht Francfort et Nottingham Forest mais aussi l’AS Monaco. Ces trois clubs auraient tous proposé un prêt avec option d’achat. Sans grand moyen, notamment en raison de l’absence de qualification pour la C1, les Asémistes vont probablement devoir céder des éléments clés comme Maghnes Akliouche, Folarin Balogun ou encore Mika Biereth. Openda pourrait être une solution de remplacement idéale. Il connaît la Ligue 1 et serait une piste moins onéreuse que d’autres.