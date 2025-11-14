Jürgen Klopp accepte un nouveau poste

En 2024, Jürgen Klopp (58 ans) a quitté son poste à Liverpool après plusieurs années de bons et loyaux services, mais aussi de succès. L’Allemand a souhaité prendre du repos avant d’accepter un poste de directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull. Mais l’ancien coach du Borussia Dortmund va bientôt avoir une double casquette puisqu’il a accepté d’occuper un autre poste. En effet, il va enfiler le costume de consultant durant la Coupe du Monde 2026, même si son message a pu laisser penser autre chose. Ses propos sont relayés par le Liverpool Echo.

La suite après cette publicité

« Beaucoup d’entre vous ont toujours su que c’était mieux ainsi. Mais je n’arrivais vraiment pas à l’imaginer pour moi-même. Retourner sur le banc de touche ? Rien ne me manque. C’est ce que j’ai toujours pensé. Mais maintenant, ça me donne de nouveau envie. L’herbe sous mes pieds. L’atmosphère survoltée du stade. Et j’ai tellement envie d’être à nouveau tout près. Ah bon ? Non, pas en tant qu’entraîneur. Je deviens consultant pour Magenta TV lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.» Une nouvelle aventure pour Klopp qui apportera son analyse et son expertise.