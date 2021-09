Wayne Rooney et Derby County déposent le bilan

En pleine difficulté financière, le pensionnaire de Championship Derby County a officialisé le dépôt de bilan ce mercredi. Une décision contrainte pour le club entraîné par Wayne Rooney, qui va également connaître un retrait de 12 points. Au classement, les Rams passeront lanterne rouge de la deuxième division anglaise avec -2 points, à 6 points de Nottingham Forest, classé avant-dernier.

Andrew Hosking, directeur général et coadministrateur de Quantuma, société chargée de sortir le club de cette crise, a déclaré faire tout son possible pour réussir sa mission : « je peux confirmer que Andrew Andronikou, Carl Jackson et moi-même avons été nommés co-administrateurs du Derby County Football Club à partir de ce jour. Nos objectifs immédiats sont de s'assurer que le club puisse disputer tous ses matches de Championship cette saison et de trouver des investisseurs pour sauvegarder le club et les emplois de ses salariés », peut-on lire dans le communiqué.