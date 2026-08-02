Le PSG a formulé une première offre de 45 M€ pour Mika Godts

Après l’échec Yan Diomandé, le dossier Mika Godts accélère à vitesse grand V du côté du Paris Saint-Germain. Révélé ce vendredi et confirmé par nos soins, l’intérêt du club de la capitale pour l’ailier de 21 ans, évoluant à l’Ajax Amsterdam, se matérialise de jour en jour. Ce samedi, l’agent du joueur annonçait de vive voix qu’un accord de principe a été trouvé entre le clan de l’international belge (2 sélections) et le club parisien, à la presse néerlandaise.

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« Le PSG a montré qu’il voulait absolument avoir Mika. Mika, lui, veut aller à Paris, mais cela me semble logique si vous pouvez aller de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions », a notamment indiqué Niels de Jonck, représentant de Godts. Ainsi, il ne reste alors qu’au club de la capitale de trouver un terrain d’entente avec l’Ajax sur l’indemnité de transfert.

L’Ajax valorise Godts à 60 M€

Selon les informations de Fabrizio Romano, les doubles tenants en titre de la Ligue des Champions ont formulé une proposition à hauteur de 40 millions d’euros, assortie de cinq millions d’euros de bonus, au club ajacide pour le natif de Louvain. Un montant qui paraît encore éloigné des exigences financières émises par l’Ajax, qui évalue sa pépite à près de 60 millions d’euros.

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Pour l’heure, les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Si le PSG veut attirer Godts cet été, il faudra se montrer très convaincant face aux fortes exigences de l’Ajax et de son directeur technique, Jordi Cruyff. Le dirigeant néerlandais n’est pas forcément emballé à l’idée de laisser partir son joyau. « Nous sommes très satisfaits de Mika. Pas seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour son professionnalisme. Nous voulons gagner des titres et nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Nous souhaitons le garder au moins encore un an », avait-il indiqué au Telegraaf. Au PSG de se montrer convaincant.