Arsène Wenger cartonne la Super League

Arsène Wenger n'aurait sans doute pas supporté qu'Arsenal rejoigne la Super League. Et pourtant, les Gunners faisaient bien partie des 12 clubs fondateurs, comme les 5 autres plus grosses écuries de Premier League. Dans un entretien accordé au Telegraph, l'ancien entraîneur aujourd'hui âgé de 71 ans ne comprend toujours pas ce projet «mort-né». D'après lui, la décision des sécessionnistes anglais n'a pas de sens dans la mesure où le championnat anglais est déjà le plus puissant au monde. «Dès le départ, je ne pouvais pas croire que cela fonctionnerait. Le plus surprenant dans tout ça c'était le comportement des Anglais. Tout le monde rêve de détruire la Premier League en Europe. Mais en Angleterre, nous le faisons nous-mêmes. Je ne peux pas comprendre la rationalité derrière cela parce que l'Angleterre a voté pour le Brexit et qu'elle veut maintenant créer une Super League. Les Anglais ont le championnat le plus fort. La Super League détruirait à 100% la Premier League. »

L'Alsacien s'en est ensuite pris aux instigateurs de ce projet de compétition fermée. Il ne comprend pas comment les dirigeants de ces clubs n'ont pas pu anticiper la réaction des supporters et estime que cela en dit long sur leur gestion. «Je ne comprends pas comment il est possible de croire que plafonner l'accès aux meilleures compétitions pourrait être accepté par les supporters qui adorent le football. On a pu voir à quel point tout ça avait l'air amateur dans la présentation et dans la préparation. Vous pouvez vous inquiéter dans la manière dont nos meilleurs clubs sont gérés. Pour moi, avec le recul, c'est vraiment surprenant», assure Wenger, qui a également salué l'engagement des joueurs. «Je suis très fier des responsabilités que les joueurs ont prises dans cette affaire. Ça montre une grande évolution qu'on constate depuis le début de la saison en Angleterre. Les joueurs s'impliquent davantage et je suis très fier de cette évolution.»