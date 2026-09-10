Richarlison entre en guerre contre Tottenham et De Zerbi

Cet été, Richarlison (29 ans) a clairement ouvert la porte à un départ de Tottenham. Il en a même informé Roberto De Zerbi, qui en avait parlé publiquement. Par la suite, il a été question d’un retour à Everton, un club où il avait déjà évolué. L’idée était qu’Iliman Ndiaye fasse le chemin en sens inverse. Sauf que l’ancien de l’OM a finalement dit oui à Manchester City, compromettant ainsi les chances du Brésilien de retrouver les Toffees. Malgré des offres de ces derniers, les Spurs n’ont finalement pas ouvert la porte. Dans l’entourage du joueur, on estime que Tottenham et RDZ ont compromis ce transfert. Les proches de Richarlison reprochent aussi aux Londoniens l’échec de son transfert à Trabzonspor. Un club qui avait fait deux offres. La première d’environ 17,5 M€. La deuxième était d’un peu plus de 23 M€. Elles ont toutes été refusées.

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Vexé, le Brésilien a ensuite publié un communiqué de presse afin de demander plus de respect de la part de son employeur. Mais sa sortie n’a pas eu l’effet escompté puisqu’il a été écarté de la liste des joueurs retenus par RDZ pour la Premier League. L’international auriverde pourrait, dans le meilleur des cas, jouer uniquement en coupes avec les pros. Après tous ces rebondissements, Richarlison et son entourage ont décidé de saisir la justice afin de résilier son contrat et de pouvoir rejoindre librement Vasco da Gama, qui souhaite le recruter. Tottenham n’est pas contre son départ au Brésil, mais demande plus de 23 M€ pour son transfert. Ce que je refuse de payer l’écurie brésilienne, qui n’a pas les moyens de payer autant. Globo Esporte assure que le clan Richarlison va donc mener une action en justice pour mettre un terme à son contrat, censé prendre fin en juin 2027. Le bras de fer continue.