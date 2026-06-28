Mercato : le très convoité Yan Diomandé a recalé Liverpool et a choisi le PSG !

Ce n’est plus un secret de polichinelle, Yan Diomandé figure depuis plusieurs semaines parmi les grandes priorités de Liverpool sur le marché des transferts. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du RB Leipzig avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues, l’international ivoirien de 19 ans s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus convoités du football européen. Les Reds ont rapidement pris les devants en formulant une supposée première proposition estimée à près de 100 millions d’euros afin de convaincre les dirigeants allemands de céder leur pépite. Une offensive qui illustre l’importance accordée au dossier à Anfield, où Diomandé est considéré comme le successeur idéal de Mohamed Salah sur le long terme.

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Malgré cette première approche particulièrement ambitieuse, le RB Leipzig est resté inflexible. Les dirigeants allemands continuent d’afficher leur volonté de conserver leur ailier au moins une saison supplémentaire et réclament désormais une indemnité avoisinant les 130 millions d’euros pour envisager un départ. Liverpool n’a toutefois jamais abandonné cette piste et prépare depuis plusieurs jours une nouvelle offre revue à la hausse afin de répondre aux exigences du club de Bundesliga. Dans le même temps, le PSG est resté attentif à l’évolution du dossier, convaincu du potentiel du joueur et prêt à saisir la moindre opportunité. Les déclarations récentes de Diomandé, qui n’a jamais caché son affection pour le club parisien, avaient déjà laissé penser que le champion d’Europe possédait de sérieux arguments dans cette bataille.

Il ne veut que le PSG

Les derniers éléments révélés par The Athletic pourraient toutefois rebattre complètement les cartes. Selon le média britannique, Yan Diomandé a désormais choisi le Paris Saint-Germain comme prochaine destination s’il venait à quitter le RB Leipzig durant ce mercato estival. Le jeune international ivoirien, qui brille avec les Éléphants à la Coupe du Monde 2026, serait pleinement convaincu par le projet porté par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, tout en étant particulièrement séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Malgré l’insistance de Liverpool et les moyens financiers déployés par les Reds, le joueur estime que le PSG représente aujourd’hui le meilleur environnement pour poursuivre sa progression et franchir un nouveau palier dans sa carrière. Une information également confirmée par Fabrizio Romano.

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Toujours selon The Athletic, le natif d’Abidjan considère qu’un transfert dans la capitale française lui offrirait les meilleures garanties pour lutter régulièrement pour les plus grands trophées et nourrir son ambition de devenir un jour un sérieux prétendant au Ballon d’Or. Ces nouvelles informations de David Ornstein ne signifient évidemment pas que le dossier est déjà bouclé puisque Leipzig continue de défendre fermement ses intérêts et tente encore de prolonger son contrat, tandis que le club allemand reste très exigeant sur le montant d’un éventuel transfert. En revanche, ce choix du joueur pourrait bien modifier le rapport de force dans les prochaines semaines. Si Paris décide de passer concrètement à l’action, le PSG, qui va bientôt acter les ventes de Kang-in Lee et Gonçalo Ramos, disposerait désormais d’un atout de taille face à Liverpool dans l’un des dossiers les plus brûlants de ce mercato estival.