Gagnez 355 € grâce à l’OM !

C’est le grand retour de la Ligue 1 ce week-end. Après avoir terminé 3e l’an passé, derrière le PSG et le RC Lens, l’Olympique de Marseille retrouve le championnat de France avec la ferme intention de faire mieux que l’exercice précédent. Pour ce premier match de la saison, les Olympiens retrouvent le Vélodrome en recevant le Stade de Reims. Cette rencontre n’a l’air de rien comme cela mais elle tient une certaine importance. Mercredi, l’OM a été défait (1-0) en 3e tour aller de qualification pour la Ligue des Champions en milieu de semaine.

Ca s'est vu, les Marseillais étaient en grand manque de rythme contre un Panathinaïkos qui a repris la saison un peu plus tôt. Ce nouveau match face aux Rémois permettra d'engranger du rythme avant le retour mardi prochain face aux Grecs mais attention à une nouvelle déconvenue face à son public. Une nouvelle défaite infligerait un gros coup au moral à la troupe de Marcelino, et mettrait un sérieux doute sur le projet monté par le nouvel entraineur espagnol. Un faux pas est tout sauf souhaité pour cet OM new look.

Pour faire mieux que la saison passé, l’OM devra améliorer ses statistiques à domicile. Paradoxalement, c’est au Vélodrome que les Marseillais ont pu pêcher l’an dernier. La réception de Reims doit leur permettre d’ajuster le tir. Durant ce mercato, le club s’est renforcé offensivement avec les venue de Ndiaye, Aubameyang ou encore Sarr. Cette nouvelle attaque doit être capable de marquer à tous moments, elle qui n’a presque rien montré contre le Panathinaïkos. Une réaction est attendue, pour ne pas dire souhaité, surtout devant son public qui devrait porter une fois plus de son équipe dans un Orange Vélodrome qui devrait faire le plein.

Attention à la mauvaise surprise également. Il y a deux ans, les Champenois avaient bien failli arracher une victoire surprise au Vélodrome grâce à Hugo Ekitike, seulement contrariés par le penalty égalisateur de Payet dans les ultimes secondes. Ca s’était mieux passé il y a un an tout rond pour l’OM, qui avait écrasé son adversaire 4-1. La donne est différente cette fois car Reims a trouvé son guide en la personne de Will Still et a réalisé un très joli mercato jusque là, malgré le retour en prêt de Balogun à Arsenal. Les Rémois ont les armes pour surprendre et donner du fil à retordre à une équipe phocéenne en plein rodage.

Le Gabonais a déjà une revanche à prendre sur lui-même. Inexistant au Grèce, même s’il aura été l’auteur de la meilleure situation marseillaise juste avant la pause, la nouvelle recrue aura à cœur de se rattraper devant son nouveau public. Probablement encore un peu juste physiquement après avoir très peu joué ces derniers mois, il tentera de faire jouer sa vitesse et ses qualités de buteur pour mettre l’OM dans les meilleures conditions. Durant sa courte période au Barça de janvier à septembre 2022, il a montré qu’il savait encore faire très mal et avait enchainer les buts.

