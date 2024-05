Real Madrid : Florentino Pérez est arrivé à Paris !

C’est une arrivée qui ne passera pas pas inaperçue. Quelques heures après la confirmation indirecte de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid faite par Fayza Lamari, Florentino Pérez débarque en France ! AS et la Cadena COPE annoncent en choeur que le président de la Casa Blanca a atterri à l’aéroport du Bourget ce mardi matin à 9h30. Au moment où Kylian Mbappé fait sa tournée d’adieux à Paris, le dirigeant espagnol en profitera peut-être pour rencontrer son futur attaquant, avec qui tout est calé en vue de la saison prochaine.

Mais les deux médias espagnols affirment que si Pérez est à Paris, c’est surtout pour rencontrer le président Emmanuel Macron dans le cadre des Jeux olympiques. Pour rappel, le Real Madrid a déjà prévenu la FFF qu’il refusait de lâcher ses joueurs français pour les JO de Paris 2024, surtout ceux qui auront participé à l’Euro en Allemagne. Ce qui n’a pas empêché Macron d’intensifier son pressing médiatique pour forcer la main aux Merengues, pour essayer d’avoir Kylian Mbappé dans l’équipe de Thierry Henry.

Décision à venir pour les JO

« Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière (lors d’un match du Variétés Club de France) et je lui ai posé la question. Il m’a dit : « Il a envie de les faire. » J’espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs. Je me félicite que tous les clubs français le fassent et j’espère que les autres suivront », avait-il déclaré au début du mois, avant d’en remettre une couche le 11 mai dernier.

« J’espère. En tout cas, j’ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c’est toujours pareil, un match après l’autre. On a d’abord l’Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner ». Emmanuel Macron et Florentino Pérez trouveront-ils un terrain d’entente ? Pour rappel, les clubs étrangers n’ont aucune obligation de céder leurs joueurs pour les JO, ce tournoi n’étant pas inclus dans les dates FIFA.