Équipe de France : Zinédine Zidane a ciblé un axe de progression

Les coups de pied arrêtés constituent déjà un axe de travail pour Zinédine Zidane depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France. Comme le rapporte L’Équipe, le sélectionneur veut notamment faire progresser les Bleus dans ce domaine, encore perfectible après plusieurs années. Une mission confiée en grande partie à son adjoint David Bettoni, particulièrement attaché à ces phases de jeu. Zidane reconnaît toutefois que son staff n’a pas encore eu suffisamment de temps pour travailler cet aspect depuis sa prise de fonctions : « on bosse là-dessus en équipe avec le staff, mais c’est surtout mon adjoint, David Bettoni, qui prend ça en charge car il est particulièrement attaché à ces phases de jeu. On n’a pas encore eu trop le temps de travailler nos coups de pied arrêtés, mais c’est un aspect très important pour moi, bien sûr. »

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L’ancien entraîneur du Real Madrid avait pourtant fait des coups de pied arrêtés une véritable arme avec les Merengues, en pouvant surtout compter sur Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos ou encore Cristiano Ronaldo. Avec les Bleus, Zidane doit désormais s’adapter à des profils différents et de nouvelles solutions sont déjà travaillées. Face à l’Italie, l’équipe de France a notamment cherché à exploiter davantage les qualités techniques de ses joueurs offensifs, avec plusieurs éléments positionnés en dehors de la surface sur les corners. Ainsi, cette réflexion devra à présent se poursuivre afin de rendre les Bleus plus efficaces dans ce secteur. Pourquoi pas ce soir face à la Belgique, au Stade de France.