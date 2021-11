OL : Jean-Michel Aulas s'emporte !

La suite après cette publicité

Triste spectacle hier au Groupama Stadium. Interrompu puis définitivement arrêté, le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois couvert de ridicule le football français. Depuis, chacun tente de défendre son camp. En effet, la LFP et le Préfet se renvoient la balle concernant la décision de reprendre la rencontre, alors que l'arbitre du match, Ruddy Buquet, a déclaré sur Prime Video que sa décision a toujours été de ne pas reprendre le match.

Mais depuis cette nuit, Jean-Michel Aulas n’a pas vraiment bonne presse. Le président de l’OL est critiqué pour avoir exprimé son étonnement face à l'arrêt de la rencontre et son interview lunaire d’après-match a rappelé les explications hallucinantes de Jean-Pierre Rivère après le Nice-OM. JMA est toutefois venu redonner sa version au micro de RMC Sport, pour expliquer que l’arbitre a changé sa décision au cours de la soirée.

« Vous êtes un chenapan ! »

« Ils ont convoqué tout le monde en bas. Les entraîneurs et les capitaines sont descendus et là, il y a eu un certain nombre de réactions hyper violentes. » Une version que JMA a donnée aux médias, ainsi qu’en conférence de presse, mais que le journaliste de l’After Foot RMC, Daniel Riolo, a dit ne pas croire. Ce qui a déclenché l’ire du patron des Gones.

« Non, je ne vous pardonne pas, c’est grave ce que vous faites. Interrogez le préfet et le délégué vous verrez ! Pourquoi l’OL est retourné sur le terrain ? Interrogez Houssem Aouar et (Peter) Bosz ! Vous me traitez de menteur alors que c’est vous qui n’avez rien compris. Vous avez des a priori malhonnêtes. Je vous démontre que vous avez tort et vous persistez ! C’est gravissime ! Vous êtes sur une antenne. Je vous demande d’aller voir le préfet et de présenter vos excuses ! Vous êtes un chenapan ! » Ambiance…