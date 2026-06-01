CdM 2026 : l’Arabie saoudite annonce ses 26 joueurs avec Saud Abdulhamid

Située dans le groupe H avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert, l’Arabie saoudite tentera de sortir de son groupe lors de la Coupe du monde 2026. Il y a quatre ans, les Saoudiens avaient échoué de peu mais avaient fait sensation en battant le Champion du monde argentin (2-1).

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Carrying our hopes, our dreams 💚



The final 26-man squad selected for FIFA World Cup 2026™️ 🇸🇦📋



Fly high, Green Falcons 🙌#GreenFalcons | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJxqlf64yL — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 1, 2026

Pour cette nouvelle échéance, les Faucons ont dévoilé une liste de 26 noms qui évoluent en Saudi Pro League, principalement dans les cinq plus grands clubs Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Qadsiah. Seul joueur évoluant à l’étranger, le Lensois Saud Abdulhamid est également convoqué.

La liste de l’Arabie saoudite

Gardiens : Mohammed Al-Owais (Al-Ula), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr) et Ahmed Al-Kassar (Al-Qadsiah)

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Défenseurs : Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadsiah), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Ali Majrashi (Al-Ahli), Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadsiah), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal) et Ayman Yahya (Al-Nassr)

Milieux : Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr), Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Sultan Mandash (Al-Hilal) et Alaa Al-Hajji (Neom)

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Attaquants : Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad), Abdullah Al-Hamddan (Al-Nassr) et Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq)