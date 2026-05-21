Real Madrid : Mourinho bloque le départ de deux joueurs

Il ne fait aucun doute, José Mourinho va prendre les rênes du Real Madrid cet été. Et le technicien portugais va avoir beaucoup de travail pour soigner un vestiaire complètement malade et détruit par les égos. Depuis les rumeurs de son arrivée, la presse espagnole évoque régulièrement les épineux dossiers qu’il devra gérer.

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En première ligne, la cohabitation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. À Madrid, beaucoup s’accordaient pour dire que le Brésilien ne serait pas retenu cet été pour installer définitivement Mbappé en leader de l’attaque. Mais ce jeudi, à en croire les informations de AS, José Mourinho a pris une première décision forte : s’opposer au départ de l’une de ses stars. Il a été très clair, ils devront cohabiter sous ses ordres et il n’y aura pas d’autre choix. En interne, on explique que le Portugais a déjà signifié à la direction qu’il mise sur une nouvelle entente des deux hommes pour emmener le plus loin possible le Real Madrid.