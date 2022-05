Vidéo : José Mourinho se fait arroser par les joueurs de la Roma

La suite après cette publicité

José Mourinho a remporté sa 5e finale européenne et la première de l'histoire en Ligue Europa conférence après la victoire de l'AS Rome contre Feyenoord (1-0) mercredi. Ses joueurs lui ont rendu hommage après le match. Les romains ont fait irruption à la fin de la conférence de presse du manager portugais. Musique à fond, bouteilles à la main, ils ont arrosé The Special One. Tout sourire, le coach s’est mis à sauter et chanter avec eux. Des scènes de joie qui font plaisir à voir.