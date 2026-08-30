Serie A : l’Inter enchaîne bien, tout comme la Lazio

La Lazio s’est imposée à domicile face au Genoa (1-0) lors de la 2e journée de Serie A. Les Romains ont rapidement pris les commandes grâce à Davide Frattesi, trouvé par Nuno Tavares à la 25e minute. Le milieu italien a fait la différence pour permettre à la Lazio de rejoindre les vestiaires avec cet avantage. Solides ensuite, les Biancocelesti ont conservé leur courte avance jusqu’au coup de sifflet final.

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Dans le même temps, l’Inter Milan a décroché une victoire précieuse sur la pelouse de Cagliari (1-0). Les Nerazzurri ont frappé très tôt, dès la 9e minute, avec Hakan Çalhanoğlu à la réception d’une passe décisive de Nicolò Barella. Malgré la réaction des Sardes, l’Inter a su préserver ce maigre avantage jusqu’au terme de la rencontre et signe ainsi un succès important pour cette deuxième journée.