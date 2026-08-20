Un club de Premier League se positionne pour Quinten Timber

Troisième plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais selon Transfermarkt (25 M€), Quinten Timber fait partie des candidats au départ cet été. Le contexte actuel incite le club à ne fermer la porte à aucune proposition, peu importe le joueur. Hier, nous vous révélions que l’OM et le FC Porto discutaient au sujet de l’international néerlandais, entré en fin de match face à l’Atlético de Madrid le week-end dernier (1-2).

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Le joueur, sous contrat jusqu’en 2030 avec l’OM, privilégie de son côté un départ en Premier League, où évolue notamment son frère Jurriën (Arsenal). Selon nos informations, cet intérêt est même réciproque puisque Crystal Palace figure parmi la liste de clubs intéressés par le profil de l’ancien milieu de Feyenoord, arrivé il y a seulement six mois sur la Canebière. Le nom de Timber fait partie d’une short-list de noms dressée par la direction anglaise pour renforcer son entrejeu, sur laquelle figure aussi l’Auxerrois Kévin Danois, révélation de Ligue 1 la saison dernière.