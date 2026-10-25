FC Barcelone : Xavi Espart sort sur blessure face au Real Madrid
Ce dimanche, le FC Barcelone a été contraint de procéder à un changement dès la 30e minute du Clasico face au Real Madrid. Touché à la cheville droite après un tacle appuyé de Yan Diomandé, Xavi Espart n’a pas pu poursuivre la rencontre et a demandé à sortir dès la 29e minute.
Pour pallier cette sortie prématurée, Hansi Flick a fait entrer Alejandro Balde, ce qui va faire repasser Joao Cancelo à droite. Cette blessure est un coup dur pour le Barça, déjà confronté à plusieurs absences en défense. Le jeune Espart, titularisé pour ce choc face au Real Madrid, a ainsi vu son Clasico s’arrêter après seulement une demi-heure de jeu après une semaine où il avait marqué au Parc des Princes face au PSG en Ligue des Champions.
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