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FC Barcelone : Xavi Espart sort sur blessure face au Real Madrid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Xavi Espart avec le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone 1-2 Real Madrid

Ce dimanche, le FC Barcelone a été contraint de procéder à un changement dès la 30e minute du Clasico face au Real Madrid. Touché à la cheville droite après un tacle appuyé de Yan Diomandé, Xavi Espart n’a pas pu poursuivre la rencontre et a demandé à sortir dès la 29e minute.

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Pour pallier cette sortie prématurée, Hansi Flick a fait entrer Alejandro Balde, ce qui va faire repasser Joao Cancelo à droite. Cette blessure est un coup dur pour le Barça, déjà confronté à plusieurs absences en défense. Le jeune Espart, titularisé pour ce choc face au Real Madrid, a ainsi vu son Clasico s’arrêter après seulement une demi-heure de jeu après une semaine où il avait marqué au Parc des Princes face au PSG en Ligue des Champions.

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