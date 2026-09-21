Juventus : Randal Kolo Muani s’est cassé le doigt

Auteur d’un début de saison compliqué avec la Juventus, Randal Kolo Muani monte en puissance sur les derniers matches. Auteur d’un but et deux passes décisives en six matches, l’attaquant français commence à se montrer enfin décisif. Malheureusement une mauvaise nouvelle est arrivée pour lui ce dimanche contre l’Atalanta (2-0).

La suite après cette publicité

En effet, comme l’annonce Tuttosport, il s’est cassé le doigt et a été opéré ce lundi. Rien de bien dramatique puisqu’il aura trois semaines pour récupérer et devrait faire son retour contre Cagliari le 11 octobre après la trêve internationale.