JT Foot Mercato : les grands gagnants et perdants de l'équipe de France

Hier, l'équipe de France nous prouvé qu'elle pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'elle avait montré depuis le début de cette trêve internationale, avec une jolie victoire (2-0) contre la Finlande. L'occasion pour nous de vous dresser un bilan de cette semaine tricolore. Les petits nouveaux ont, pour certains, crevé l'écran. En tout cas, Aurélien Tchouaméni a connu des débuts plutôt positifs sous les ordres de Didier Deschamps. Que dire de Theo Hernandez qui était partout pour sa première sélection face aux Finlandais ? Un vrai vent de fraîcheur dans le couloir gauche français.

Paul Pogba et Karim Benzema ont tous les deux répondu présents lors de ce rassemblement avec comme point d'orgue cette dernière rencontre ! Par compte, un homme était absent hier, c'est Kylian Mbappé. Lui qui n'avait pas tellement brillé sur son premier match (contre la Bosnie) et qui était forfait depuis. C'est sans lui que l'équipe de France a joué son meilleur football, même si son sélectionneur a avoué qu'il aura préféré sa présence. Jules Koundé s'est surtout illustré par son geste dangereux et sa suspension, lors de la réception de la Bosnie. Quant à Thomas Lemar, il a été transparent en première période à Strasbourg. Et n'a plus foulé la pelouse depuis son remplacement.

Les stars manquent à l'appel du PSG

Messi, Paredes, Neymar, ou encore Di Maria seront certainement absent ce samedi, pour la rencontre contre Clermont. La faute au calendrier, puisque l'Argentine et le Brésil joueront vendredi, leur dernier match de cette trêve internationale. Les internationaux français ne sont pas en meilleure forme. En effet, Presnel Kimpembe est sortie sur blessure ce mercredi, et Kylian Mbappé a lui manquer les deux dernières rencontres des Bleus. Tous deux devraient donc également être absents samedi.

Et la liste n'est toujours pas finie, puisque Marco Verratti est lui aussi touché, mais au genou. D'autres joueurs sont incertains, notamment Sergio Ramos et Mauro Icardi qui ne devraient pas être revenus pour la réception de Clermont.

Camavinga chez lui à la Casa Blanca

L'événement de la journée, c'était surtout la présentation d'Eduardo Camavinga par le Real Madrid ! Le gamin du Stade Rennais (18 ans) est donc désormais un joueur de la Maison Blanche. En échange, le club breton recevra au minimum 30 M€, mais la note pourrait gonfler avec quelques bonus. Le jeune milieu de terrain est lié au Real jusqu'en 2027, et il portera le numéro 25.

En tout cas, Camavinga ne vient pas pour jouer les seconds rôles. Même s'il sait qu'il devra se battre pour la moindre minute de jeu, comme il l'a avoué en conférence de presse : «je dois apprendre, montrer à l’entraîneur que je suis prêt, travailler dur et essayer d’avoir des minutes pour avoir du temps de jeu. Mon but c’est de grappiller du temps de jeu.»