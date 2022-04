OM : Jorge Sampaoli et Valentin Rongier donnent des nouvelles de Milik

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes pour le Classique qui refermera la 32ème journée de Ligue 1, Valentin Rongier et Jorge Sampaoli en ont profité pour donner des nouvelles d'Arek Milik, annoncé très incertain pour cette rencontre. Devant les journalistes, le milieu marseillais a ainsi affiché un certain optimisme sur l'évolution de l'état de santé du buteur polonais.

«J’espère que Milik sera avec nous, on sait pas encore, je pense que la décision se prendra dans les dernières heures mais il est de mieux en mieux c’est une certitude». Espoir également présent dans le discours du coach marseillais : «il ressent encore une petite gêne. Il se sent bien mieux. Mais j'ai un doute. On verra demain matin s'il peut postuler à une place dans le groupe. On a un espoir qu'il soit remis pour les prochains matchs. La blessure était finalement un peu plus importante que prévue». Réponse dans les prochaines heures...

Pour le Classico et en exclusivité, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.