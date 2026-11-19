À 39 ans, Luis Suárez ne compte pas encore raccrocher les crampons, et Lionel Messi semble partager le même état d’esprit. Dans un entretien accordé à l’émission Tot Costa sur Catalunya Ràdio, l’attaquant uruguayen de l’Inter Miami s’est confié sur la fin de sa carrière et celle de son ami argentin. Selon lui, le plaisir de jouer et l’envie de gagner restent les principales raisons qui les poussent à poursuivre leur aventure au plus haut niveau. « Tant que nous prenons du plaisir, que nous continuons à nous amuser et que nous gardons ce supplément compétitif et cette envie de gagner, nous ne nous arrêterons pas », a-t-il expliqué. Interrogé sur la possibilité de prendre leur retraite au même moment, l’ancien joueur du FC Barcelone a toutefois reconnu que Messi pourrait prolonger sa carrière plus longtemps que lui. « Messi a tellement d’énergie et d’envie de continuer à jouer que je lui ai dit que ce serait peut-être moi qui m’arrêterais là », a-t-il confié. Suárez assure également que les deux joueurs souhaitent continuer à être utiles sur le terrain et ne pas simplement prolonger leur carrière pour leur statut.

La suite après cette publicité

Luis Suárez estime aussi que l’évolution de la préparation physique, de l’alimentation et des méthodes de récupération permet aujourd’hui aux footballeurs de rester compétitifs plus longtemps. « Aujourd’hui, on dispose de beaucoup plus d’outils pour prolonger un peu sa carrière », a-t-il souligné. Auteur de 17 buts et 8 passes décisives en 32 rencontres cette saison, l’Uruguayen estime avoir encore les capacités nécessaires pour aider l’Inter Miami. Alors que son contrat expire à la fin de l’année, il a confirmé avoir entamé des discussions avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation. « Je me sens bien et le club est satisfait », a-t-il assuré. L’ancien attaquant de Liverpool a également évoqué l’importance de sa relation avec Messi, dont il partage le quotidien depuis leurs années au FC Barcelone. « Avoir à ses côtés le meilleur joueur du monde et de l’histoire, ça t’aide, parce qu’il te rend les choses extrêmement faciles », a-t-il déclaré. Les deux anciens Blaugranas espèrent désormais poursuivre leur aventure commune en MLS, alors que l’Inter Miami s’apprête à affronter le Columbus Crew lors du premier tour des play-offs de la conférence Est.