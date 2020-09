José Mourinho revient sur sa plus grosse désillusion

Sur les bancs des plus grands clubs européens depuis maintenant plus de vingt ans, José Mourinho est aujourd’hui, et ce depuis très longtemps, considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps. S’il a réussi à remporter pas moins de deux Ligues des Champions avec le FC Porto en 2004, puis avec l’Inter en 2010, le tacticien portugais a cependant échoué dans sa quête d’une troisième LdC avec le Real Madrid et Chelsea. Si le Special One a réussi à glaner un titre de Liga, une Coupe du Roi, et une Supercoupe d’Espagne avec le club madrilène, il n’est cependant jamais parvenu à envoyer les Merengues sur le toit de l’Europe.

Invité de la chaîne de télévision portugaise Sic, José Mourinho s’est confié sur l’expérience la plus cruelle de sa carrière d’entraîneur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach des Spurs ne semble pas avoir oublié cette grande désillusion, un soir d’avril 2012 lors de la défaite du Real aux tirs au but contre le Bayern. «Si je dois choisir le pire moment, c'est cette élimination avec Madrid (en demi-finale de la C1 contre le Bayern Munich). Nous étions la meilleure équipe d'Europe, sans aucun doute. Nous avons remporté la Liga en battant tous les records de points et de buts et nous aurions gagné cette finale, je n'ai aucun doute».