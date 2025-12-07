Wolverhampton : un incroyable fiasco à 140 millions d’euros !

Promu en Premier League en 2018, Wolverhampton connaît depuis une lente régression. Septième en 2019 et 2020, le club des Midlands de l’Ouest a terminé seizième du dernier exercice. Une saison qui avait été compliquée puisque Wolverhampton a longuement joué le maintien et avait dû attendre la 11e journée pour remporter son premier match de la saison. Cependant, le mercato hivernal et la nomination de Vitor Pereira pour succéder à Gary O’Neil avaient permis de relever la barre. Les Wolves avaient alors retrouvé du mordant avec notamment les arrivées d’Emmanuel Agbadou (Reims), Marshall Munetsi (Reims) et Nasser Djiga (Étoile Rouge). Une alerte qui aurait dû être mieux écoutée par les dirigeants du club anglais.

Cet été, Wolverhampton a décidé de se montrer actif sur le mercato. Bien aidés par les ventes de Matheus Cunha (Manchester United), Rayan Aït-Nouri (Manchester City) et Fabio Silva (Borussia Dortmund), les Loups ont déboursé 140 millions d’euros pour se renforcer. Sept joueurs sont arrivés avec Jørgen Strand Larsen (Celta de Vigo, prêté l’an passé), Tolu Arokadore (Genk), Fer Lopez (Celta de Vigo), Ladislav Krejci (Girona), Jhon Arias (Fluminense), Jackson Tchatchoua (Hellas Vérone) et David Møller Wolfe (AZ Alkmaar). Des recrues qui ont décidément du mal à briller malgré du temps de jeu. En effet, à part Fer Lopez qui n’a que 5 petites apparitions, ils sont tous des titulaires en puissance ou à minima des jokers utilisés.

Seulement 2 points en 14 matches

Symbole de cet échec, Jørgen Strand Larsen qui est arrivé cet été contre 27 millions d’euros après ses 14 buts marqués en Premier League la saison passée n’a marqué qu’un seul but. Un joueur en difficulté alors que Newcastle était prêt à débourser 70 millions d’euros pour lui en fin de mercato. Des recrues qui déçoivent et des cadres qui ne font pas mieux à l’image du buteur coréen Hee-chan Hwang qui ne compte aussi qu’un but en 13 matches disputés. Les pertes de Matheus Cunha et Rayan Aït-Nouri ont fait mal et personne n’a su prendre le relais. Conséquence, Wolverhampton est dernier de Premier League après 14 matches avec seulement 2 points marqués lors de matches nuls face à Tottenham et Brighton. Situé à 12 points de Leeds United premier non relégable, Wolverhampton est plus que jamais au fond du gouffre.

D’autant que le calendrier n’est pas favorable avec la réception de Manchester United ce lundi, un déplacement à Arsenal le samedi 13 décembre, la réception de Brentford le 20 décembre et deux déplacements contre Liverpool (27 décembre) et Manchester United (30 décembre) pour finir l’année. Autant dire que la situation est chaotique d’autant que le remplacement de Vitor Pereira par Rob Edwards n’a pas changé grand-chose. Ce dernier est d’ailleurs compréhensif sur la frustration exprimée par les supporters comme il l’a confié après le dernier revers contre Nottingham Forest (1-0) : «je comprends. Je ne sais pas quand ils ont vu l’équipe gagner pour la dernière fois, alors je comprends. Je serais vraiment en colère si j’étais un de nos supporters. Je ne le prends pas mal, je trouve qu’ils m’ont beaucoup soutenu, mais je serais en colère si j’étais un supporter des Wolves en ce moment, parce qu’ils veulent que l’équipe gagne. Nos supporters sont très exigeants. Ils veulent voir de l’effort, de la passion, de la combativité, de la détermination, de la ténacité et de l’ambition, mais nous n’avons rien montré de tout cela ce soir.» Catastrophe industrielle, Wolverhampton n’a pas fini de couler…