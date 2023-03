Eliminatoires Euro 2024 : la Belgique s’offre la Suède, la Pologne chute déjà, la Grèce impressionne

Après les premières rencontres ce jeudi, les éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivaient ce vendredi avec pas moins de 7 rencontres (dont la France). Dans les grosses nations attendues, il y avait la Belgique, déception du dernier Mondial avec une élimination dès les phases de poule. Les hommes de Domenico Tedesco, qui fêtait donc sa première sur le banc après le départ de Roberto Martinez, s’en allaient défier la Suède de Zlatan Ibrahimovic (sur le banc au coup d’envoi). Le technicien italo-allemand décidait d’installer la jeunesse derrière avec Faes et Theate en plus du doyen Vertonghen.

Et dans cette rencontre, la Belgique a fait preuve d’un sérieux pour prendre trois premiers points importants face à un concurrent pour la qualification. Blessé pendant presque toute la Coupe du Monde, Romelu Lukaku avait visiblement faim de succès avec son équipe nationale. L’attaquant de l’Inter Milan ouvrait le score avant la pause avant de s’offrir un doublé au retour des vestiaires puis un triplé en fin de rencontre. Rien que ça. De quoi permettre à la Belgique de bien débuter sa campagne de qualification pour le prochain Euro. La Suède, sans idée, n’a pas su perturber une défense belge bien en place et a coulé. Domenico Tedesco commence bien. Ce n’est pas le cas de Fernando Santos.

Qualifications Euro 2024 : la Belgique à l’aube d’une nouvelle ère

La Grèce impressionne aussi

L’ancien coach du Portugal a rapidement rebondi du côté de la Pologne et connaissait donc sa première sur le banc ce vendredi soir face à la République Tchèque. Mais son équipe est totalement passée à côté et perdait déjà 2-0 après 10 minutes de jeu. Des buts inscrits par Krejci puis Cvancara. En seconde période, Kuchta scellait la victoire des siens (3-1, score final). Les coéquipiers de Robert Lewandoski manquent leur premier match. Et Fernando Santos se souviendra de sa première en Pologne. Dans l’autre match du groupe E, les Îles Féroé ont été tenus en échec par la Moldavie qui a égalisé dans les derniers instants sur penalty.

Dans le groupe de la Belgique, l’Autriche, autre favori de ce groupe, a fait le job face à l’Azerbaidjan. Une très large victoire (4-1) grâce notamment à un doublé de Sabitzer. Avec ce festival offensif, les Autrichiens prennent la tête du groupe F avec une meilleure différence de buts que la Belgique. Enfin, pour finir, la Serbie a pris le meilleur sur la Moldavie grâce à Tadic et Vlahovic (2-0), alors que la Grèce, dans le groupe de la France, a aussi corrigé Gibraltar (3-0). Une large victoire qui permet aux hommes de Gustavo Poyet (l’ancien coach de Bordeaux) d’être premier ex-aequo avec les Bleus en tête du groupe B.

Groupe B

France 4 -0 Pays-Bas (Griezmann, Upamecano, Mbappé x2)

-0 Pays-Bas (Griezmann, Upamecano, Mbappé x2) Grèce 3-0 Gibraltar (Masouras, Siopis, Bakasetas)

Groupe E

République Tchèque 3 -1 Pologne (Krejci, Cvancara, Kuchta / Szymanski)

-1 Pologne (Krejci, Cvancara, Kuchta / Szymanski) Îles Féroé 1-1 Moldavie (Mikkelsen / Nicolaescu)

Groupe F

Autriche 4 -1 Azerbaidjan (Sabitzer x2, Gregoritsch, Baumgartner / Mahmudov)

-1 Azerbaidjan (Sabitzer x2, Gregoritsch, Baumgartner / Mahmudov) Belgique 3-0 Suède (Lukaku x3)

