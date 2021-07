Les Jeux Olympiques toujours menacés

À trois jours de la cérémonie d'ouverture, les Jeux Olympiques sont toujours sous la menace d'une annulation pure et simple. Face aux multiplications de cas de covid-19 et de ses variants décelés chez les athlètes, leurs délégations et l'ensemble du personnel suivant l'événement (presse, sécurité, bénévoles, etc), le chef du comité d'organisation de ces JO de Tokyo, Toshiro Muto, a affirmé ce mardi ne pas écarter l'idée d'annuler.

«Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera avec le nombre de cas de coronavirus. Nous poursuivrons donc les discussions s'il y a un pic de cas. À ce stade, les cas de coronavirus peuvent augmenter ou diminuer, nous réfléchirons donc à ce que nous devons faire lorsque la situation se présentera», prévient le directeur général. La cérémonie d'ouverture se déroulera déjà sans sponsors et sans doute avec un comité réduit d'athlètes.