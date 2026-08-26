Un club de D2 espagnole veut tenter Alvaro Morata

Selon Sky Sport Italia, Álvaro Morata pourrait prochainement faire l’objet d’une offensive venue d’Espagne. Le CD Leganés, pensionnaire de deuxième division espagnole, s’intéresse à l’attaquant de Côme et aimerait profiter de la situation actuelle de l’international espagnol. Son avenir est en effet toujours incertain après une saison compliquée en Italie, avec seulement un but et une passe décisive en 26 apparitions en Serie A.

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Mais le dossier s’annonce particulièrement complexe en raison des émoluments du joueur. Morata dispose d’un salaire conséquent, estimé à environ 5 millions d’euros par an, un montant difficilement compatible avec les capacités financières de Leganés. Pour permettre à l’opération de voir le jour, une prise en charge d’une partie de son salaire par Côme serait donc nécessaire. Le club espagnol devra ainsi convaincre les Lariani de participer à l’effort financier pour espérer rapatrier l’ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus, de Chelsea, de l’Atlético de Madrid et de l’AC Milan.