Le groupe de l’OM avec plusieurs jeunes face au Havre

C’est la crise à l’OM. Giflée par Nantes lors de la dernière journée, la formation olympienne reçoit Le Havre pour l’avant-dernière journée de Ligue 1. Dans un contexte tendue, avec une nouvelle mise au vert qui a fait polémique en raison notamment d’une mauvaise blague d’Aubameyang avec un extincteur. L’attaquant gabonais a d’ailleurs été sanctionné puisqu’il n’est pas dans le groupe marseillais.

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Habib Beye va devoir bricoler puisqu’il sera aussi privé de plusieurs joueurs blessés. Résultat, il a fait appel à plusieurs jeunes joueurs du club avec Kelyann Bezahaf, Hilan Hamzaoui Slimani, Nouhoum Kamissoko, Ugo Kadmiri et Ange Lago. L’OM devra par contre faire sans Aguerd, Weah, Kondogbia, Abdelli, Egan-Riley, Nadir et Traoré.