Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Le groupe de l’OM avec plusieurs jeunes face au Havre

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Habib Beye sur le banc de l'OM @Maxppp
Le Havre Marseille
betclic
1 3.50 N 3.75 2 2.10 Bonus 100€

C’est la crise à l’OM. Giflée par Nantes lors de la dernière journée, la formation olympienne reçoit Le Havre pour l’avant-dernière journée de Ligue 1. Dans un contexte tendue, avec une nouvelle mise au vert qui a fait polémique en raison notamment d’une mauvaise blague d’Aubameyang avec un extincteur. L’attaquant gabonais a d’ailleurs été sanctionné puisqu’il n’est pas dans le groupe marseillais.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
📋 #HACOM

Le groupe de 2️⃣1️⃣ Olympiens retenu par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour affronter Le Havre au stade Océane à 21 heures.
Voir sur X

Habib Beye va devoir bricoler puisqu’il sera aussi privé de plusieurs joueurs blessés. Résultat, il a fait appel à plusieurs jeunes joueurs du club avec Kelyann Bezahaf, Hilan Hamzaoui Slimani, Nouhoum Kamissoko, Ugo Kadmiri et Ange Lago. L’OM devra par contre faire sans Aguerd, Weah, Kondogbia, Abdelli, Egan-Riley, Nadir et Traoré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier