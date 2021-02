FC Nantes - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Du côté de Marseille, ça semble aller un peu mieux. Certes, la situation institutionnelle est toujours tendue, avec ce clash ouvert entre la direction de Jacques-Henri Eyraud et les groupes de supporters, mais sur le terrain, Nasser Larguet semble avoir rétabli un peu d'ordre et de sérénité. Après leur succès 3-2 face à l'OGC Nice en milieu de semaine, les coéquipiers de Steve Mandanda tenteront d'obtenir une deuxième victoire de rang face au FC Nantes dès 17h (à suivre en direct sur Foot Mercato).

En face, une équipe nantaise qui va disputer son deuxième match sous les ordres d'Antoine Kombouaré, qui a pris la relève de Raymond Domenech sur le banc de La Beaujoire. La première de l'ancien du PSG a été réussie, avec une victoire 3-1 à Angers, et les Canaris voudront logiquement jouer un mauvais tour aux Phocéens pour prendre de l'air en bas de tableau et quitter cette place de barragiste. Les Marseillais avaient gagné la première confrontation de la saison (3-1) au Vélodrome fin novembre.

Larguet va devoir bricoler

Pour ce match, Kombouaré misera sur Lafont dans les cages, avec Traoré, Girotto, Castelletto et Corchia pour le protéger des offensives olympiennes. Touré et Chirivella composeront le double-pivot canari, avec Louza, un temps convoité par l'OM, et Blas sur les flancs. Devant, le duo Simon - Kolo Muani espèrera mettre en difficulté la défense marseillaise.

En face, Nasser Larguet est privé de Florian Thauvin, de Milik et de Benedetto entre autres. Mandanda sera présent dans les cages, avec un quatuor Amavi - Caleta-Car - Alvaro - Lirola devant lui. Au milieu, on retrouve le duo Kamara-Gueye. Luis Henrique, Payet et Khaoui composeront donc cette ligne de trois derrière l'attaquant, qui sera le jeune Cheikh Ahmadou Bamba Dieng.