Coupe Gambardella : le résultat complet des huitièmes de finale

Ce dimanche se déroulaient les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Un stade de la compétition où la plupart des favoris ont su tenir leur rang. Ainsi, le tenant du titre l’Olympique Lyonnais s’est imposé 3-1 face au FC Metz. Les Gones ont vite pris l’avantage sur un but contre son camp suite à un coup franc (2e) puis Chaïb a doublé la mise (36e). Si Mangondo (45e) a doublé la mise, Gueye a redonné le large aux Gones pour une victoire 3-1. Monaco s’est imposé également 3-1 contre Rouen avec des buts de Bouabré (5e), Tincres (24e) et Benama (74e, sp). Fedoune a réduit l’écart pour les Normands. Rennes de son côté s’est imposé aux tirs au but (1-1, 3-2) contre Troyes avec notamment une réalisation d’Aaron Malouda fils d’un certain Florent Malouda.

Lille a chuté contre Auxerre aux tirs au but (4-2) après avoir été cherché l’égalisation (2-2). Carquefou a fait sensation en s’offrant Bordeaux aux tirs au but après avoir arraché le 3-3 avec un but de Pain en fin de rencontre (88e). Dans les autres rencontres, Clermont a tenu son rang contre Marignane Gignac (4-2), Pau s’est offert le Stade Plabennecois sur le même score (4-2) tandis que Nantes a battu Le Havre (3-2).

Les résultats

FC Metz 1-3 Olympique Lyonnais : Mangondo (45e) pour Metz; (1re, CSC), Chaïb (36e) et Gueye (58e) pour l’OL

Lille OSC 2-2 AJ Auxerre (2-4 aux Tab) : Faiz (32e sp) et Ferrah (82e) pour Lille, Dago (36e) et Rodin (54e) pour Auxerre

ES Troyes AC 1-1 (2-3 aux Tab) Stade Rennais : Hernandez (32e) pour Troyes, Malouda (76e) pour Rennes

FC Nantes 3-2 Le Havre

Pau FC 4-2 Stade Plabennecois :

FC Rouen 1-3 AS Monaco : Fedoune (81e) pour Rouen; Bouabré (5e), Tincres (24e) et Benama (74e, sp) pour Monaco

Marignane Gignac 2-4 Clermont Foot

USJA Carquefou 3-3 (4-3 aux Tab) Girondins de Bordeaux : Perreira (30e), Rigaud (67e, sp) et Pain (88e) pour Carquefou; Mouanga (4e), Tebili (44e) et Harfi (85e) pour Bordeaux