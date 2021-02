Bayern Munich : le très courtisé Jamal Musiala a fait son choix

La suite après cette publicité

Il est devenu à 17 ans et 362 jours le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en Ligue des Champions. Jamal Musiala n'a pas raté son premier très grand rendez-vous avec l'écurie munichoise. Titularisé face à la Lazio (1-4, 8e de finale aller de C1), le milieu de terrain a répondu présent, inscrivant au passage une réalisation qui concrétise un peu plus la saison de sa révélation.

Apparu à 25 reprises déjà toutes compétitions confondues sous les ordres de Hans-Dieter Flick (4 réalisations), le jeune homme, arrivé en Bavière en 2019 après avoir notamment fréquenté l'académie de Chelsea, commence à s'imposer comme un élément précieux de l'effectif des champions d'Europe en titre. Une éclosion qui explique pourquoi l'Allemagne, son pays de naissance, et l'Angleterre, son pays d'adoption, se livraient une farouche bataille.

Révélation en club, surprise en sélection ?

Le passé est en effet de rigueur puisque, ce mercredi, l'intéressé, qui aurait également pu opter pour le Nigeria, pays d'origine de son père, a annoncé avoir fait son choix. «J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon avenir ? Où aurais-je le plus de chances de jouer ? Finalement, j'ai simplement écouté le sentiment que j'avais depuis longtemps déjà qui me disait que la bonne décision était de jouer pour l'Allemagne, le pays où je suis né. Même si cela n'a pas été une décision facile pour moi», a-t-il confié à The Athletic.

International Espoirs anglais (2 capes, 1 but), le natif de Stuttgart a donc décidé d'opter pour la Nationalmannschaft. Joachim Löw l'avait rencontré en janvier pour lui faire part de son envie de compter sur lui, évoquant même une possible convocation pour les prochains matches de préparation du mois de mars, une des dernières grandes occasions de se montrer avant l'Euro. Ses partenaires au Bayern Joshua Kimmich et Serge Gnabry ont également fait le forcing au quotidien. Et cela a payé. On n'a sans doute pas fini d'entendre parler de Jamal Musiala, qui, vendredi, pour ses 18 ans, devrait signer son premier contrat professionnel et ainsi sceller son avenir sur le moyen terme avec les pensionnaires de l'Allianz Arena.