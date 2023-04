L’improbable reconversion d’un ancien du Real Madrid

La suite après cette publicité

Passé par le Feyenoord Rotterdam, le Real Madrid, Reading ou encore Baniyas durant sa carrière, Royston Drenthe (35 ans) a d’autres priorités que le football dans sa vie à présent. Interrogé par NOS, le Néerlandais, qui continue à jouer et à se préparer au pays, a dévoilé le nouveau métier qu’il exerce de façon ponctuelle. En effet, il travaille dans le milieu médical avec des patients atteints de démence.

« Toute ma famille s’est toujours consacrée aux soins de santé. Ma tante Helen est infirmière. Ma mère et ma tante travaillent dans les soins. Il y a quelques années je me disais déjà pourquoi ne pas faire, moi aussi, une formation et ou prendre des cours pour voir ce que ça m’apporte. (…) Je vois une autre facette du monde. Cela m’aide à être une meilleure personne dans cette société. J’ai toujours été habituée au glamour dans le football. Mais ce travail est ce que je cherchais.» Drenthe est un homme heureux au service des autres.

