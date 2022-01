CdF, LOSC : 3 nouveaux cas de Covid-19

Les cas de Covid-19 se multiplient un peu partout dans le monde, et la planète football n'est pas non plus épargnée. Ce lundi, en conférence de presse avant le 16e de finale entre le RC Lens et le LOSC Lille mardi (21h), Jocelyn Gourvennec a annoncé la détection de trois nouveaux joueurs positifs au nouveau coronavirus dans ses rangs. Une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur des Dogues, qui déplorait déjà quatre cas de Covid-19 après la reprise il y a quelques jours.

Surtout, comme bon nombre de ses homologues, Jocelyn Gourvennec doit composer sans une multitude de joueurs, entre Covid (dont Jonathan David, Isaac Lihadji et Domagoj Bradaric selon L'Equipe), blessures (Zeki Çelik), suspension (Burak Yilmaz) et joueurs en instance de reprise (Timothy Weah, Leonardo Jardim). « Il y a un maître mot aujourd'hui : c'est l'adaptation », a parfaitement résumé le coach du LOSC avant ce derby du nord très attendu pour clôturer ces 16es de finale de la Coupe de France.