EdF : Didier Deschamps ne s'inquiète pas pour la suite

Ce soir, l'équipe de France a débuté sa campagne éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 par un match nul, à domicile, contre l'Ukraine (1-1). Pas de quoi se réjouir donc. Mais comme Fred Calenge le rappelait au micro de TF1, les éliminatoires pour le Mondial 2018 avaient eux aussi débuté par un nul pour les Bleus (0-0 en Biélorussie). Qui avaient décroché leur deuxième étoile en Russie un an et demi plus tard.

La suite après cette publicité

Interrogé par la première chaîne, Didier Deschamps n'a pas montré une once d'inquiétude après ce premier accroc. «Je ne noircis pas le tableau, la situation n’est pas évidente, c’était un adversaire de qualité aussi. Le parcours de qualification est un long parcours, ce n’est pas un long fleuve tranquille. Evidemment, on aurait aimé prendre les trois points, mais on va récupérer pour être prêt dimanche.» Confiance.