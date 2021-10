MU : Cristiano Ronaldo mettrait la pression à Ole Gunnar Solskjaer

La suite après cette publicité

Sur le banc lors du match nul concédé par Manchester United à domicile face à Everton (1-1), la superstar portugaise a laissé paraître sa colère après le coup de sifflet final, en marmonnant pour lui-même dans le tunnel d'Old Trafford. Mais selon l'ancien défenseur des Red Devils Gary Neville, ces sauts d'humeur du quintuple Ballon d'Or pourraient mettre la pression à son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

« Je l'ai vu entrer et je ne peux pas dire que j'ai aimé ça. Cristiano est-il contrarié quand il ne joue pas ? Oui. Cristiano est-il contrarié quand il ne marque pas ? Oui. Est-ce que Cristiano s'énerve quand l'équipe ne gagne pas ? Bien sûr. [...] Des actions comme celle-là - et Cristiano est assez intelligent pour le savoir - vont mettre une réelle pression sur le manager, plus de pression que celle que subit déjà Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que c'est quelque chose qui doit être géré au cours des deux prochains mois. Cristiano ne va pas toujours marquer, il ne va peut-être pas jouer tous les matchs. Mais je pense que s'il s'en va comme ça, cela va mettre une pression énorme sur Solskjaer. Il n'y a aucun doute que les discussions après le match concernaient le manager. Il a cette collection de joueurs, mais ils n'ont pas ce style de jeu, ils n'ont pas ceci ou cela. Il n'a pas choisi Ronaldo...», a-t-il affirmé au micro de Sky Sports.