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Omar Marmoush quitte Manchester City et rejoint Tottenham

En manque cruel de temps de jeu à Manchester City, Omar Marmoush quitte déjà le club cityzen. L’avant-centre, international égyptien, rejoint Tottenham dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat obligatoire estimée à 58 millions d’euros.

Par Kevin Massampu
2 min.

Tottenham est décidément le grand acteur de cette édition 2026 du mercato d’été. Après avoir enregistré les venues libres de Marcos Sensei, Andrew Robertson et Martin Dúbravka, ainsi que celles de Jean-Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho pour un total de près de 360 millions d’euros, les Spurs ont annoncé un accord pour le prêt assorti d’une option d’achat obligatoire à 58 millions d’euros pour Omar Marmoush. « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de l’attaquant international égyptien Omar Marmoush en prêt pour une saison », ont indiqué les Londoniens.

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Un renfort de poids pour l’attaque de la formation entraînée par Roberto De Zerbi, alors que Richarlison et Dominic Solanke ne convainquent pas à la pointe de l’attaque. La défaite inaugurale des Spurs lors de la 1ère journée de Premier League sur le terrain de Brentford (3-0) a sans doute renforcé le désir des dirigeants de Tottenham d’ajouter un nouvel élément à cette attaque. 

Près d’un demi-milliard d’euros dépensé par Tottenahm

Arrivé à Manchester City en janvier 2025, Omar Marmoush sortait d’une année et demie réussie à l’Eintracht Francfort. Son duo formé avec le Français Hugo Ekitiké avait terrorisé les défenses de Bundesliga, avant que Manchester City ne vienne l’arracher pour 80 millions d’euros. Au nord de l’Angleterre, l’international égyptien (55 sélections) a dû malgré lui se contenter d’un rôle de remplaçant à l’indispensable Erling Haaland. 

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Auteur de belles prestations lors de ses six premiers mois en Angleterre (huit réalisations et une passe décisive en 22 matchs - 1698 minutes jouées), l’ancien joueur de Wolfsbourg a connu une saison 2025/2026 beaucoup plus nuancée avec 8 buts et trois offrandes en 36 apparitions (1393 minutes jouées). Un manque cruel de temps de jeu qui a motivé l’attaquant âgé de 27 ans à se laisser tenter par une nouvelle aventure loin de City. Avec cette nouvelle recrue, Tottenham boucle sans doute son mercato avec près d’un demi-milliard d’euros de dépenses. Un record dans son histoire.

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