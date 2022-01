PSG : la grosse menace du Real Madrid à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Et si Mbappé était toujours Parisien l'été prochain, pour la reprise de la Ligue 1 ? C'est une possibilité qui semble prendre de plus en plus d'ampleur, puisque les Parisiens seraient prêts à faire signer un court contrat à leur vedette, pour qu'il reste un ou deux ans de plus, et/ou avec un gentleman agreement pour qu'il puisse partir à la fin de son nouveau contrat, ou pendant son contrat contre un montant moins important.

Quoi qu'il en soit, du côté du Real Madrid on se disait assez serein ces derniers jours face à ces nouvelles informations, et ce même si la dernière proposition parisienne doublait presque le salaire qu'est prêt à lui offrir Florentino Pérez. Mais voilà qu'ABC Deportes dévoile un scoop qui veut probablement dire que les Madrilènes ne sont plus si tranquilles que ça...

Un choix crucial

Ainsi, le journal précise que le club espagnol a été très clair avec Mbappé : c'est l'occasion ou jamais. Si l'attaquant tricolore ne signe pas cet été, le Real Madrid ne tentera plus de le recruter à l'avenir. En cas de signature d'un nouveau contrat à Paris, même de courte durée ou avec des conditions facilitant un départ assez rapidement, Mbappé ne portera jamais la tunique madrilène.

Reste à voir comment réagira le principal concerné, alors que le média ibérique a en plus dévoilé un nouvel élément important dans ce feuilleton. En cas de signature à Madrid, le Bondynois touchera 50% des revenus liés au merchandising et à ses droits d'image, ce qui reste assez rare chez les Merengues (qui encaissent d'habitude tout) et qui n'a été réservé qu'à quelques stars comme Cristiano Ronaldo. Et qui, pour le Français, permettra aussi de compenser le manque à gagner par rapport à l'offre parisienne. Affaire à suivre...