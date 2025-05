PSG : Luis Enrique juge le niveau de la Ligue 1

Premier du classement de Ligue 1 avec 19 points d’avance sur son dauphin marseillais et champion de France depuis la 28e journée, le Paris Saint-Germain a survolé cette saison 2024/2025. De quoi penser que le niveau de la L1 est faible ? Pas pour Luis Enrique.

« Si on regarde l’équilibre qu’il y a au sein de la Ligue 1, on a été bien au-dessus par rapport à l’an dernier. La différence semble énorme, mais je ne me rappelle aucun match à l’extérieur facile cette saison et l’an dernier. Je n’enlève aucun mérite à la victoire. On a été très bons. Il y a une lutte pour la qualification en Ligue des Champions qui est très belle à voir. L’an prochain, ce sera encore très serré. Plus c’est serré, plus c’est stimulant pour nous, c’est une source de motivation », a-t-il confié en conférence de presse.