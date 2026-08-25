OL : Paulo Fonseca fait une énorme révélation sur Malick Fofana !

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais joue une partie essentielle de sa saison face au Fenerbahçe. Assurément l’un des matches les plus importants de l’histoire récente du club, ce barrage retour représente une opportunité capitale pour les Gones. En plus de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes six ans plus tard, Lyon pourrait empocher un chèque d’environ 25 millions d’euros. Une rentrée financière majeure qui ferait un bien immense aux finances du club, toujours suspendues à des restrictions, et permettrait d’aborder l’avenir bien plus sereinement.

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Sur le marché des transferts, le travail n’est pas terminé. Lyon doit encore vendre pour satisfaire aux obligations financières imposées par les instances, et d’éventuels remplaçants pourraient arriver d’ici la semaine prochaine. Mais en attendant l’issue définitive de ce choc contre le Fener, le mercato lyonnais a été mis entre parenthèses. La marche à suivre et la stratégie des derniers jours seront fixées dans la foulée de cette qualification européenne ou plusieurs cas devront être gérés avec parcimonie par le board rhodanien.

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Fonseca sur Fofana : "il est très motivé pour continuer avec nous"

Au cœur des rumeurs ces dernieres semaines, le nom de Malick Fofana revient avec insistance. Ciblé notamment par l’AS Rome, l’ailier belge sort d’une saison dernière gâchée par les pépins physiques et une opération à la cheville. Malgré cette cuvée tronquée, il reste l’actif le plus précieux de l’effectif lyonnais et constitue la valeur marchande numéro un des Gones sur ce marché estival. Et il ne semble pas manquer de courtisans depuis plusieurs semaines. Malgré toutes ces rumeurs à son sujet, son compatriote Loïs Openda, qui l’a rejoint cet été, a salué son état d’esprit ce mardi en conférence de presse : « son état d’esprit est positif, il veut jouer ce match de demain. Le plus important n’est pas de savoir qui va partir, mais surtout de faire un grand match demain. »

Présent également en conférence de presse, Paulo Fonseca s’est voulu très clair sur la situation de son joueur : « ça a été une période difficile pour Malick, il a fait une chirurgie, est revenu avec des douleurs, mais là il est bien, physiquement et mentalement. Il a bien géré cette situation et je pense que ce sera un joueur qui va continuer avec nous. Il est très motivé pour continuer avec nous. (…) Nous ne sommes pas préoccupés par la vente de Malick, si nous voulons le vendre maintenant, on a des offres (…). Si d’autres clubs veulent Malick, il faudra bien payer. Le club a refusé des offres parce que le club croit en ce joueur, il a beaucoup de qualités et sa valeur est grande en ce moment. » Une sortie ferme qui permet à l’OL de verrouiller son discours et qui pourrait bien faire grimper les enchères lors d’éventuelles négociations.