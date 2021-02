FC Barcelone-PSG : l'Argentine milite pour un départ de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Auteur de l’ouverture du score face au Paris Saint-Germain après un penalty concédé par Layvin Kurzawa, Lionel Messi (33 ans) pensait peut-être vivre une bonne soirée de Ligue des Champions. Mais très vite, La Pulga s’est aperçue que la rencontre était en train de tourner au vinaigre pour les Blaugranas. Cinq minutes après son but, l’Argentin a vu Kylian Mbappé égaliser, avant que le PSG ne déroule et l’emporte sur le score de 4 buts à 1.

Logiquement, le naufrage des Culés et la performance XXL de Kylian Mbappé font parler en France, en Espagne ainsi que partout en Europe. Mais en Argentine, c’est Lionel Messi qui fait la Une. Et pour beaucoup de médias et d’observateurs, le lien entre cette nouvelle humiliation en Ligue des Champions (après le 8-2 face au Bayern Munich) et son avenir a vite été fait. En clair, les Argentins voient en cette défaite un nouvel argument pour pousser La Pulga à partir du Barça, à la fin de son contrat (juin 2021).

Le Barça et Koeman en prennent pour leur grade

« Le Barça a souffert une nouvelle déroute qui éloigne à chaque fois plus Messi de la Catalogne », écrit par exemple Clarin. Le journal Olé y va plus fort. «Sors de là trésor», voit-on sur la Une. « Messi est de plus en plus nu au Barça. Ce 4-1 à la maison face au PSG ressemble au 8-2 contre le Bayern pour le Barça qui n’est plus sauvé par Leo dans son adieu inexorable. Huit points de retard sur l’Atlético de Madrid. Défaite contre Séville en Coupe du Roi. Si le football regorge de miracles, Lionel Messi est en train de boucler une deuxième saison sans titre avec Barcelone. Une saison qui sera celle de ses adieux. » A l’heure où le Barça s’agace de l’intérêt pressant du PSG pour son numéro 10, l’Argentine relance le débat. D’ailleurs, un animateur phare du pays albiceleste, Sebastian Vingnolo, a carrément pousser le vice-champion du monde 2014 à quitter sa maison blaugrana.

« Messi doit quitter Barcelone, il ne peut pas y rester une seconde de plus. Quand ta maison n’est plus ta maison, tu ne te sens plus pareil. Il y a été très heureux, mais aujourd’hui, il ne l’est plus. Il souffre et ça se passe mal. Ils (les dirigeants du Barça) donnent la sensation de tout faire pour que ça se passe mal. Le voir comme ça, avec cette tête que l’on a souvent aperçu quand il était avec la sélection… ce sont des images qui préoccupent. Et en plus de ça, il y a un type (Ronald Koeman, ndlr) qui donne le sentiment qu’il jubile du fait de voir Messi aller mal. Quand Koeman se marre après le match… On dirait qu’ils l’ont recruté pour détruire Messi ». Ambiance...