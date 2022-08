Anthony Gordon veut aller à Chelsea

La suite après cette publicité

Cible de Chelsea en cette fin de mercato, Anthony Gordon est l'objet d'une offre de 70 millions d'euros de la part des Blues. Le polyvalent ailier de 21 ans qui est international U21 avec l'Angleterre (4 capes, 3 buts) s'est affirmé la saison dernière comme un cadre des Toffees. Précieux dans la mission maintien avec 4 buts et 3 offrandes en 40 matches, il aurait pris la décision de rejoindre Chelsea.

Selon The Athletic, le joueur aurait expliqué à Frank Lampard que son souhait était de partir du côté du club londonien. Visant une place dans le groupe anglais pour la Coupe du monde, il estime qu'il a plus de chances de devenir international A avec les Blues. Néanmoins, le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2025 et Everton reste en position de force dans ce dossier.