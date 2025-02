Hansi Flick répond au communiqué du Real Madrid

Lors d’une conférence de presse et relayé par Mundo Deportivo, Hansi Flick a réagi avec classe au communiqué du Real Madrid, publié le 3 février. « Pour être honnête, je ne veux pas en parler. Ils l’ont fait, mais ce n’est pas notre style. Nous ne cherchons pas d’excuses. Chaque club a sa propre façon de faire. Nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Les arbitres ont un travail compliqué et nous devons le prendre en compte. Ce n’est pas facile pour eux. »

Rappelons que le communiqué officiel de la Casa Blanca exprimait le mécontentement du club concernant des erreurs arbitrales survenues lors du match contre l’Espanyol le samedi 1er février. Le club a adressé une réclamation formelle à la Fédération royale espagnole de football et au Conseil Supérieur de Sports, soulignant l’impact de ces décisions sur le déroulement du match. Le communiqué appelle à des mesures pour éviter de telles erreurs à l’avenir. En refusant de s’attarder sur la question des erreurs arbitrales, Hansi Flick montre clairement qu’il ne partage pas la même vision que le Real Madrid, privilégiant une approche centrée sur le travail de son équipe plutôt que sur les décisions extérieures.