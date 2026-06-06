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CdM 2026 : Gianni Infantino confronté à un nouveau casse-tête avec l’Iran

Par Tom Courel
1 min.
Supporters fans de l'Iran à la Coupe du Monde 2014 @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde en Amérique du Nord débute le 11 juin, la sélection iranienne fait face à un nouveau problème de taille. Certes, elle a obtenu une réponse des autorités américaines concernant son déplacement pour la compétition, puisque les joueurs ainsi que le staff technique principal ont reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire américain. Or, plusieurs membres de la délégation ont vu leurs demandes rejetées ces derniers jours. Des responsables de la sécurité, de la logistique et certains représentants de la fédération sont concernés.

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Si la situation est délicate pour la FIFA, Gianni Infantino (son président) n’aurait pas encore trouvé de solution pour les membres, désormais exclus du voyage sur le continent. L’Iran doit s’installer à Tijuana, au Mexique, mais les autorités américaines envisageraient de limiter la présence de la délégation aux seuls jours de match. Un tel scénario contraindrait l’équipe à effectuer des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis pour disputer ses rencontres. Un véritable casse-tête qui dure depuis plusieurs semaines.

Pub. le - MAJ le
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